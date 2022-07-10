12 saatte 1 milyonluk tıklanma

Şarkıcı Feryal Sepin, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'la düet yaptığı yeni teklisi 'Karalaya Karalaya'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait olan parçanın düzenlemesini Mustafa Ceceli üstlendi. Sepin'in teklisi sosyal medya ve dijital mecralarda 12 saatte 1 Milyon kez izlenerek trendler listesine girdi.

