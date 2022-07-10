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10 Temmuz 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 12:30:00

12 saatte 1 milyonluk tıklanma

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Şarkıcı Feryal Sepin, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'la düet yaptığı yeni teklisi 'Karalaya Karalaya'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıcı Feryal Sepin, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'la düet yaptığı yeni teklisi 'Karalaya Karalaya'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait olan parçanın düzenlemesini Mustafa Ceceli üstlendi. Sepin'in teklisi sosyal medya ve dijital mecralarda 12 saatte 1 Milyon kez izlenerek trendler listesine girdi.

Etiketler : feryal sepin kurtuluş kuş burak bulut karalaya karalaya
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