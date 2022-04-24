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24 Nisan 2022 Pazar 02:46:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 10:18:00

12 Milyonluk test sürüşü

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Sanatçı Ebru Gündeş, almak istediği Aston Martin DBX marka lüks cipi, İstanbul caddelerinde dolaşarak test ediyor.

Sanatçı Ebru Gündeş, almak istediği Aston Martin DBX marka lüks cipi, İstanbul caddelerinde dolaşarak test ediyor.

'Ebru Gündeş Söylüyor 1' adlı albümüyle müzik listelerinde fırtınalar estiren sanatçı Ebru Gündeş, ayaklarını yerden kesmeye hazırlanıyor. Albümündeki başarısını kendisini ödüllendirerek kutlamak isteyen Gündeş, 12 Milyon TL'lik lüks araba bakıyor. Sanatçı, Aston Martin DBX marka lüks cipi İstanbul caddelerinde dolaşarak test ediyor. Ebru Gündeş'in garajındaki 5 Milyon TL değerinde Range Rover Vogue marka cipini yenilemek istediği öğrenildi. Sanatçı, 12 Milyonluk arabanın plakasına kızı Alara'nın baş harfini koyacağı iddia edildi.

Etiketler : 12 Milyonluk test sürüşü Ebru Gündeş Söylüyor 1 Aston Martin DBX
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