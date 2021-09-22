11 yılda 50 milyon lira kazandı

Dizilerin aranan oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, reklam anlaşmalarıyla servetini ikiye katladı. Oyuncunun, 11 yıldır marka yüzü olduğu Mavi'nin reklamlarından yaklaşık 50 milyon lira kazandığı iddia edildi. Tatlıtuğ'un yeni reklam kampanyasından 1 milyon dolar aldığı bildirildi. 'Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri için Kars'a giden oyuncu, üçüncü kez beyazperdede boy göstermeye hazırlanıyor.