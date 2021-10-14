11 yıl sonra aynı projedeler

'Aşk-ı Memnu' dizisiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 yıl sonra yeniden aynı projede yer alacak. İkilinin 'Karal Kaybederse' adlı kitabın dizi uyarlamasında rol alacağı iddia edildi. İki ünlü ismin hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.