11 milyon liralık yeni anlaşma

Dizilerin aranan oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Bir jean markasının yüzü olan oyuncu, başka bir markayla da masaya oturdu. Bir bulaşık deterjanı için kamera karşısına geçen oyuncu, reklamdan servet kazanacak. Oyuncunun 11 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi. Şimdilerde Antalya Kaş'ta tatil yapan oyuncu, önümüzdeki günlerde reklam filmi için çalışmalara başlayacak.

