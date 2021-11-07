10'uncu kez Harbiye'de

Megastar Tarkan'ın 15 konserlik rekoruna göz diken Tan Taşçı, 10. kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Tan, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında Galatasaraylı futbolculardan Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve nişanlısı Peri Ispartalı da vardı. Tan Taşçı, bugün ve 7,9,12 ve 13 Kasım'da Harbiye sahnesinde yeniden sevenleriyle bir araya gelecek.