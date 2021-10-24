100'üncü bölüm kutlaması

Yasak Elma dizisi 5.nci sezonunu önceki akşam tam kadro kutladı. Yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncular, ''100'üncü bölümü kutlayamadık. Birinciliğimizi kutlayamadık. Böyle bir gece yapmak istiyorduk ve sonunda bunu başardık. Tüm ekibimizle beraber buradayız. Bu gece vesile oldu ve başarımızı kutladık. Yemek yedik, şarkılar söyledik'' dediler. Gecede sahne alan Şevval Sam, oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla şarkılar söylerken, Eda Ece ise sahneye çıkarak küçük bir stand up şov yaptı.