VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
Avcılar'da meydan dayağı: Aile meselesi karışmayın!
Türkiye'yi hedef alanlara skandal savundu!
Kolombiya'da Escobar'dan sonra en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünyanın en yaşlısıydı... Koruma altındaki maymun öldü
Marmara Denizi'nde kaza! İki gemi çarpıştı
Biden'a Türkiye mesajı! Özür gibi 29 Ekim tasarısı
Kandil'den ittifak talimatları!
Film gibi operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı!
Meteorolojiden 4 bölge için uyarı
Hürjet, Malezya yollarında
Reyting kurbanı oldu
100'üncü bölüm kutlaması
Sorgulayıcı ve gözlemciyim
Çağan Irmak'tan Çağatay'a övgü
Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor
Doğal enfeksiyon savar: Dut pekmezi
Kök hücre bağışçıları sağlık sorunu yaşamıyor
24 Ekim 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 11:30:00

100'üncü bölüm kutlaması

ABONE OL

Yasak Elma dizisi 5.nci sezonunu önceki akşam tam kadro kutladı.

Yasak Elma dizisi 5.nci sezonunu önceki akşam tam kadro kutladı. Yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncular, ''100'üncü bölümü kutlayamadık. Birinciliğimizi kutlayamadık. Böyle bir gece yapmak istiyorduk ve sonunda bunu başardık. Tüm ekibimizle beraber buradayız. Bu gece vesile oldu ve başarımızı kutladık. Yemek yedik, şarkılar söyledik'' dediler. Gecede sahne alan Şevval Sam, oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla şarkılar söylerken, Eda Ece ise sahneye çıkarak küçük bir stand up şov yaptı.

Etiketler : Yasak Elma dizisi 5.nci sezon 100'üncü bölüm
Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada

Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada
Zorluklara kafa tuttum

Zorluklara kafa tuttum
Milyonluk yeni oyuncak

Milyonluk yeni oyuncak
Podyumda fena düştü

Podyumda fena düştü
Bence güzelim

Bence güzelim
Polis müzesini ziyaret

Polis müzesini ziyaret
Nostaljik gece

Nostaljik gece
Demet'in yerine Songül geldi

Demet'in yerine Songül geldi
Akraba çıktılar

Akraba çıktılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER