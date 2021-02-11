1001 gülle Hatıran Yeter

Serkan Kaya, sözü Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği Yılmaz Tatlıses'e ait olan 'Hatıran Yeter' şarkısını yeniden yorumladı. 1001 gül kullanılan klipte aşkı anlattığını söyleyen Kaya, "Gençlik yıllarımda dinlediğim bir şarkıyı, yorumlamak bana müthiş bir heyecan verdi. Sevgililer Günü'ne özel böylesine anlamlı bir şarkıyı sevenlerimize hediye etmek istedim" dedi.

