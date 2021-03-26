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26 Mart 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 10:30:00

10 yıllık pas gitti

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Usta sanatçı Barış Manço'nun 10 yıldır müzede olan 1997 model SsangYong Musso aracı çürümeye başlayınca oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, harekete geçti.

Usta sanatçı Barış Manço'nun 10 yıldır müzede olan 1997 model SsangYong Musso aracı çürümeye başlayınca oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, harekete geçti. Müzede kaldığı süre boyunca aracın parçalarının çürüdüğünü ve nemden bazı yerlerinin kullanılamaz hale geldiğini gören Manço kardeşler, aracı tamire götürerek baştan aşağı yeniledi. Barış Manço'nun ülkenin dört bir köşesini gezdiğini aracı, yenilendikten sonra müze haline gelen evinin otoparkına bırakıldı.

Etiketler : Barış Manço SsangYong Musso Müze
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