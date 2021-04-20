10 milyon sterlin bütçeli gala!

Pandemi nedeniyle dünyada da sinema sektörü durgunlaşırken 25'inci James Bond filmi 'No Time To Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) filmi, sektörün şimdiye kadar ki en görkemli galasına imza atmak için hazırlanıyor. 8 Ekim'de Londra'nın en iyi stadyumunda yapılması planlanan film için yapımcılar 10 milyon sterlin gibi büyük bir bütçe ayırdı. Daniel Craig'in başrol oynadığı film geçen yıl mart ayında vizyona girmesi beklenirken pandemi nedeniyle dört kez ertelenmişti.

