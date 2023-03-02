10 albümü de Billboard 200 listesinde

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, son albümü 'Midnights' ile rekor kırmaya devam ediyor. Billboard 200 albüm listesindeki yükselişini sürdüren şarkıcının Lover: Live From Paris adlı albümü de listeye giriş yaptı. Bununla birlikte şarkıcı, müzik tarihinde yalnızca 5 şarkıcının imza attığı bir başarıya ulaştı. 10 albümü de Billlboard 200 listesine giren şarkıcı, resmen "Elite Club"a dahil oldu. Şarkıcı ilk kez 60'lı yıllarda ortaya çıkan ve Prince, David Bowie, Whitney Houston ve The Beatles gibi isimlerin yer aldığı listeye dahil olmayı başardı.