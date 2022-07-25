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1 milyonluk saati bekliyorum
25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:00:00

1 milyonluk saati bekliyorum

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Demet Özdemir ile evlilik hazırlıkları yapan Oğuzhan Koç, Erbaa Yaprak Festivali'nde konser verdi.

Demet Özdemir ile evlilik hazırlıkları yapan Oğuzhan Koç, Erbaa Yaprak Festivali'nde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, yoğun bir yaz geçirdiğini söyleyerek konser takviminin çok yoğun olduğunu belirtti. Koç geçtiğimiz günlerde kovid atlatan nişanlısı Demet Özdemir için "Çok şükür sağlık sıhhat yerinde. Her şey yolunda" açıklamalarında bulundu. Özdemir'in düğün hediyesi olarak 1 milyon TL değerinde bir saat aldığıyla ilgili soruları da yanıtlayan Koç, "Düğünü daha yapmadık ben de bekliyorum bakalım ne olacak" dedi.

Etiketler : 1 milyonluk saati bekliyorum Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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