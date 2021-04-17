1 milyon kutlaması

Şarkıcı Serdar Ortaç, Levent'teki stüdyosunda Kaan Yıldız ile birlikte seslendirdiği 'Asalet' şarkısının başarısını kutladı. Şarkının dijitalde kısa sürede 1 milyonun üzerinde dinlendiğini ifade eden Ortaç, ''Şarkının sözlerini ben ve Sera Tokdemir yazdık. Kaan da çok güzel okudu. Bu başarıdan hepimiz memnunuz'' dedi. Kaan yıldız ise yaz döneminde pandemi şartları uygun olursa bir çok yerde konser vereceklerini söyledi.

