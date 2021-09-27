1 milyon 450 bin liralık hediye

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27 Eylül 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 12:30:00

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Mohammed Alsaloussi ile evlillik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, yeni paylaşımıyla olay oldu.

Mohammed Alsaloussi ile evlillik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, yeni paylaşımıyla olay oldu. Lüks harcamalarıyla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Subaşı, kolyesiyle çok konuşuldu. Subaşı, Alsaloussi'nin, kendisine hediye ettiği 160 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 450 bin TL) değerindeki mücevheratını gözler önüne serdi. Haziran ayında Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Subaşı, yüzüğünü "Bir elmas gibi hissediyorum" ifadelerini kullanarak sergilemişti.

Etiketler : Mohammed Alsaloussi evlillik Şeyma Subaşı
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