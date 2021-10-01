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01 Ekim 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 14:00:00

1 günde 2 şarkı

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Bilal Sonses yeni teklisi 'Söz Verdim' ve akustik olarak hazırladığı 'İhtiyacım Var' isimli parçaları müzikseverlerin beğenisine sunarak bir günde iki şarkı çıkarmış oldu.

Bilal Sonses yeni teklisi 'Söz Verdim' ve akustik olarak hazırladığı 'İhtiyacım Var' isimli parçaları müzikseverlerin beğenisine sunarak bir günde iki şarkı çıkarmış oldu. Söz ve müzikte Ufuk Şenpire imzası olan 'Söz Verdim'in düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde geçen klip Sakarya'da çekildi.

Etiketler : Bilal Sonses Söz Verdimi akustik İhtiyacım Var
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