Seferberlik işsizliğe ilaç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 334 bin kişilik artışla 4 milyon 544 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,6 puan düşüş gösterdi.

İŞGÜCÜ ARTTI

İşgücü, martta 2018'in aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,7, kadınlarda ise bir puanlık artışla yüzde 34,4'ü buldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artış göstererek yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

72 BİN KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 46 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak, 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti.