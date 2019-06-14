KOBİ'lere 500 bin liralık destek paketi

İşletmelerin daha uygun maliyet ve daha uygun vadelerle finansmana erişimini sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF), KOBİ’lere desteğini sürdürüyor. Uluslararası rekabette KOBİ’lerin söz sahibi olabilmesi için verdiği destekleri sürekli çeşitlendiren KGF, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni bir destek paketi hazırladı.

KREDİ KGF ÖZKAYNAĞINDAN

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) özkaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan “KGF Destek Kredisi Projesi” bu hafta itibarıyla hayata geçirildi. KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde, KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ

Söz konusu proje kapsamında, KOBİ'ler azami 500 bin liralık krediyi yüzde 80 KGF kefaletiyle kullanabilecek. Portföy Garanti Sistemi’yle kullandırılacak kredilerin vadesi 12 aya kadar geri ödemesiz olacak. Süre asgari 36, azami 60 aya kadar uzatılabilecek.

BAŞVURULAR 14 BANKAYA

KGF Destek Kredisi'nden yararlanmak isteyenler; Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halkbank, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası’na başvurabilecek.

PİYASALARDAN TALEP VAR

KGF Destek Kredisi Projesi, Avrupa Yatırım Fonu’nun KGF'ye sağladığı hibe fonla hayata geçirilen “KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı'nın devamı olarak planlandı. COSME Programı'na gösterilen yoğun ilgi sonucu kısa sürede önemli bir kredi hacmine ulaşılmıştı. Hem reel sektörden hem de bankacılık sektöründen projenin devamı yönünde gelen talepler dolayısıyla KGF Destek Kredisi Projesi de uygulamaya konuldu.