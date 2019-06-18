İstihdam teşvikleri kayıt dışını azalttı

Son yıllarda istihdam seferberliğiyle birlikte, teşvikler işgücü oranını artırırken, kayıt dışı çalışan sayısını da ciddi oranda düşürüyor. Kayıt dışı istihdam konusunda önemli çalışmalar yürüten Türkiye, hayata geçirilen uygulamalar sayesinde, 15 yıl önce yüzde 55’ler seviyesinde bulunan oranı önemli seviyede azaltarak, mali kayıpların da önüne geçti.

MALİ KAYIPLARI DA ENGELLİYOR



Kayıt dışı istihdamın ciddi bir mali yük olduğunu dile getiren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, “Kayıt dışılıktaki bir puanın, sosyal güvenlikte bize 2 milyar liralık maliyeti var. Şu anda sosyal güvenlik reformuyla, bilgilendirmeyle ve teşviklerle kayıt dışılığı aşağıya çekmeye yönelik bir irade var” diye konuştu.

YÜZDE 30'LARA DÜŞTÜ

Kayıt dışılıkla etkin bir mücadele yürütüldüğünü ve başarılı sonuç elde edildiğini vurgulayan Selim Bağlı, “Kayıt dışı istihdam oranı, doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin bir denetimle, yüzde 55'lerden yüzde 30'lar seviyesine indirildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 20-22'lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15'lere çekmek” dedi.