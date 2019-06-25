İhracatçıya 2 milyar lira

Stratejik alanlarda ve getirisi yüksek ürünlerde yerli ve milli üretimin artırılması, üretimde dijital dönüşümün hızlandırılması ve ihracat payının artırılması için yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Katma değeri yüksek ürünlerin ithalattaki payını azaltmak ve ülke içinde üretilerek, ihracattan daha fazla pay alınmasını sağlamak için de hükümet tarafından, KOBİ ve diğer firmalara sağlanan finansal destekler de çeşitleniyor.

TEKNOLOJİLİ ÜRÜN SATIŞI

Özellikle son dönemde ihracatta büyük bir dönüşüm gerçekleştirmeye yönelik atılan adımlarla, yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere KOSGEB, İŞKUR gibi kurumlar, ayrıca kamu bankaları aracılığıyla da, bu kapsamda KOBİ’lere, ihracatçılara ve söz konusu alanlarda üretim yapan firmalara birçok farklı finansman fırsatı sunuluyor.

TÜRK MALI İMAJI GÜÇLENECEK

Bu kapsamda ihracatçının ve KOBİ’lerin her zaman yanında olan Türk Eximbank, yeni bir kredi destek paketi hazırladı. 2019 yılı içinde, yenilikçiliğe ve Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, uluslararası piyasalarda “Türk malı” imajını güçlendirecek nitelikteki markalı ürün üretimine destek vermeyi hedefleyen Türk Eximbank’ın yeni finansman paketi, pek çok sektöre cansuyu olacak. Bu çerçevede Türk Eximbank aracılığıyla, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına, Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlanacak. Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeili yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek verilecek.

DIŞ TİCARETİN PAYI ARTACAK

Türk Eximbank’ın yüksek katma değerli ürün ihracatı yapan firmalar için hazırladığı yeni kredi paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sağlanan imkanlarla birlikte Türkiye’nin uluslararası ticaretten daha fazla pay alacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 23 Mayıs'ta İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin açıklandığını hatırlatan Bakan Pekcan, “Söz konusu paketle ihracat daha da kuvvetlendirilecek. Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Firmalara vade opsiyonu

İhracatçı firmaların, Türk menşeili makine ve ekipman yatırım malı harcamalarını özendirmek amacıyla kullandırılacak döviz cinsinden orta uzun vadeli ihracata yönelik yatırım kredileri için, ilgili projelerin gelir yaratma potansiyeli dikkate alınarak azami 3 yılı geri ödemesiz, azami 10 yıl vade opsiyonu tanınacak. Bu kredilerde yarım (0.50) puan avantaj sağlanarak Euribor yüzde 4,00 faiz oranı uygulanacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firmalara, döviz cinsinden orta uzun vadeli işletme sermayesi kredisi, azami bir yılı geri ödemesiz, azami 5 yıl vadeyle ve benzer vadedeki diğer kredilere göre 0.25 puan indirim yapılarak, Euribor yüzde 4.25 üzerinden kullandırılacak.

Bir yılı geri ödemesiz

Türk Eximbank'ın açıklanan yeni destek paketinin detayları belli oldu. Böylelikle yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara, KOBİ şartı aranmaksızın, bir yıla kadar vade opsiyonlarında mevcut program ve koşullarda Türk lirası kredisi kullandırılacak. Halihazırda 2 anapara taksitli bir yıl vade opsiyonu faiz oranı yüzde 17.6 olacak. Bir yılı geri ödemesiz 3 yıla kadar vadeli Türk lirası kredi imkanında, faiz oranları 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin yüzde 70'i esas alınarak belirlenecek.