E-ticaret 1'e 5 kazandırıyor

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de e-ticaretin yükselen trendi hız kesmeden devam ediyor. 2017 ve 2018 yılındaki gelişmeler sonucu Türkiye'de güçlü bir online alışveriş kültürü oluşmaya başladı. Bu kapsamda 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 64 büyüme gösteren e-ticaret, tüm zamanların en iyi oranına ulaştı. “Türkiye E-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, Türkiye'nin e-ticarette büyüklüğü, perakende dışı işlemler için 28.4 milyar TL, perakende işlemleri ise 31.5 milyar TL oldu.

Mobil alımların payı yüksek

Online perakende alanında tüketicilerin yüzde 70'ten fazlası mobil kanallardan, cironun da yüzde 60'tan fazlası yine mobil üzerinden geliyor. Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, elektronik eşya, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap şeklinde sıralanıyor. Son 6 ay içinde alışveriş gerçekleştirilmiş satın alma alt kategorilerine bakıldığında, elektronik kategorisinde birinci sırada yüzde 51.97’yle telefon aksesuarları; anne/bebek/oyuncak kategorisinde ilk sırada yüzde 53.27’yle bebek bezi, hızlı tüketim kategorisinde ise birinci sırada yüzde 74.1’le deterjan ve temizlik ürünleri bulunuyor.

Yatırımlar dijitale yapılıyor

Veriler ışığında rakamlara bakıldığında, Türkiye e-ticaret ekosistemindeki dönüşüm ve gelişmelerle bugün ülke ekonomisinde ciddi bir paya sahip olduğu görülüyor. Bir günde ortalama bir milyon kullanıcıya ulaşan ve yıllık en az 10 milyon TL ciro elde eden e-ticaret siteleri, sundukları ürün çeşitliliğinin yanı sıra pazarlama stratejileriyle de tüketicileri kendine çekmeyi başarıyor. Özellikle 24 saatle sınırlı olan ürün satışları, e-ticaret sitelerine olan günlük tıklanmaların artışı konusunda doping etkisi oluşturuyor. E-ticaretteki bu gelişmeler ve pazarın giderek büyümesi markaları da bu alana yönlendirdi. Gün geçtikçe daha çok kişinin online alışverişe yönelmesi sonucu, markalar da pazardan pay almak ve rakiplerinden sıyrılmak için e-ticarete daha fazla yatırım yapmaya başladı. Markalar veya küçük ölçekli işletmeler, e-ticaretle online üzerinden tüketicilere ulaşmak istediğinde ise bunu aynı ülke sınırları içinde yapmayı tercih ediyor. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli yabancı birçok e-ticaret sitesinin merkezi ve yönetimi de Türkiye’den yapılıyor.

Firmalar faaliyetleri çeşitlendiriyor

Yatırımcılar için parlayan bir sektör olmaya devam eden e-ticaret, bir liralık yatırımla 6 liralık ciro geri dönüşü aldığı bu sistemi geliştirmek için de birçok atılım içine giriyor. Sosyal ağlardan alışveriş yapmayı daha çok tercih eden Y kuşağı için de çalışmalara başlayan e-ticaret işletmeleri, bu alanda da faaliyetlerini gün geçtikçe genişletiyor. Türkiye’de yaklaşık 48 milyon internet kullanıcısının yüzde 87’si yani 41.5 milyonu interneti her gün kullanıyor. Kullanıcıların sosyal ağlara girmek dışında en sık yaptıkları eylem, online alışveriş yapmak veya online marketlerden ürün incelemek.

Dünyada 1.61 milyar kişi kullanıyor

İnternet kullanıcılarının aylık hareketleri incelendiğinde, toplam internet kullanıcılarının yüzde 52’sinin online alışverişle ürün aradığı, yüzde 43’ünün ise aradığı ürünü satın aldığı görülüyor. Küresel pazarda e-ticaretin ulaştığı nokta ise yüzde 22’lik bir oranla, 1.61 milyar kişinin online siteler üzerinden alışveriş yapıyor olması, dijital pazarlamanın da gelecekte daha çok pazar payını artıracağının sinyallerini veriyor.

Tatil-seyahat ilk sırada

E-ticaretin Türkiye’de büyüme oranlarına bakıldığında 2018 yılında yüzde 54'le ve 22.9 milyar lirayla “tatil-seyahat” kategorisi ilk sırada yer alırken, diğer kategoriler; 20.8 milyar lirayla “sadece online perakende”, 10.7 milyar lirayla “çok kanallı online perakende”, 5.5 milyar lirayla “online bahis” olarak sıralandı. Türkiye'de toplam perakende pazarında online işlemlerin oranı yüzde 5,3 olarak belirlenirken, gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 11,1 ve gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise yüzde 5,9 olarak öne çıkıyor.

Genç fikirler melek yatırımcılarla kanatlanıyor

Başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yaparak, o girişimin büyümesini ve gelişmesini sağlayan “Melek yatırımcılık” olarak bilinen, bireysel katılım sermayesi (BKS) sistemine dahil olmak için verilen lisans sayısı 476'ya ulaştı. Lisans alanların büyük bölümünü servet sahibi ve yüksek gelirli yatırımcılar oluşturdu.

11.8 milyon liraya ulaştı

Bireysel katılım sermayesi sistemi üzerinden ilk yatırım 2013 yılında gerçekleştirilirken, bugüne kadar yapılan yatırımlarda, bireysel katılım yatırımcıları yüzde 10 hisse bedeli için ortalama 78 bin 370 lira sermaye aktardı. Öte yandan, 31 Mart itibarıyla sistemdeki toplam yatırım başvurusu tutarı 11 milyon 889 bin 206 lirayı buldu, 11 milyon 739 bin 206 lira yatırım başvurusu başarıyla sonuçlandırıldı.

KGF'den KOBİ'lere 3 milyar lira

Kredi Garanti Fonu (KGF) “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) kapsamında, KOBİ'lere 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılabilecek. KGF bu kredilerin yüzde 80’ine kefalet verecek. Sağlanacak kefalet desteğiyle her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeyle bir milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. KOBİ’ler COSME projesi için Akbank, Alternatif Bank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, İNG Bank, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere projeye dahil olan toplam 16 bankaya başvurabilecek.