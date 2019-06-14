E-faturaya yoğun ilgi

Kağıt faturayla aynı hukuki niteliğe sahip olan e-fatura sistemi, faturaların internet ortamında gönderilip alınmasını sağlıyor. E-faturayla başlayan dönüşüm sonrası e-arşiv, e-irsaliye, e-defter vb. uygulamalarla işletmeler, dijitalleşme sürecine girmiş oldu. 2018 yılı sonu itibarıyla e-fatura mükellefi sayısı yaklaşık 100 bini buldu. İşletmelerin e-fatura sürecine hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapmasını sağlayan online ön muhasebe programı Paraşüt’ün, “Anahtar Teslim E-Fatura” özelliği, KOBİ’lere büyük kolaylık sağlıyor. Program sayesinde KOBİ’ler ofislerinden dahi çıkmadan e-faturaya geçiş yapıyor. Bugüne kadar 3 bin 500 KOBİ söz konusu sistemi kullandı. E-faturanın hem maliyet hem de zaman açısından çok büyük avantaj sunduğuna işaret eden Paraşüt Kurucu Ortağı Sean X Yu, KOBİ’lerin dijitalleşmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

2020'de zorunlu olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğlerin birleştirilmesi amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlandı. Bu kapsamda ihracattan bavul ticaretine, enerjiden internet reklamcılığına kadar pek çok farklı alanda faaliyet yürüten şirketlere, yaptıkları işlemlerde ve gelir beyanında e-fatura zorunluluğu getirilecek. Düzenlemenin 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlükte olması planlanıyor.