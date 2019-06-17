Dijital KOBİ'lere sosyal medya tüyoları

Marka pazarlama stratejilerinde önemli bir yeri olan sosyal medya, işinizi büyütmek için de harika fırsatlar sunuyor. Etkili bir sosyal medya planlamasıyla markanızın tanınırlığını artırabilir, geniş kitlelerle iletişime geçebilir ve gelirinizi yükseltebilirsiniz. İşte markanızı büyütmek için kullanabileceğiniz sosyal medya taktikleri:

HANGİ SOSYAL MEDYA?

Markanızın hangi sosyal medya ağında pazarlanmaya daha uygun olduğunu belirlemekle işe başlayabilirsiniz. Markanızı doğru konumlandırabileceğiniz sosyal platformlara ağırlık vermek ve birkaç platformu aynı anda doğru ve etkili yönetmek, markanızın iyi bir şekilde tanıtımını yapmanızı sağlar. Rakip firmalar, hedef kitlenin yoğunluğu, hizmetinize yönelik paylaşımların yapılabilmesine uygunluk gibi faktörler, sosyal ağ seçiminde etkili olacaktır. Sosyal medya kullanımınızı etkili kılmak için hangi hedef kitleye hitap edeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Paylaşımlarınızı bu doğrultuda şekillendirmeniz size avantaj sağlar. Hizmet ya da ürünlerinizin hangi yaş grubuna, cinsiyete, coğrafi konuma hitap ettiğini önceden belirlemeniz, direkt ilgili alıcılara ulaşmanızı sağlar.

BEKLENTİNİZİ BELİRLEYİN

Sosyal medya kullanım amacınızı belirlemelisiniz. Markanızın satışlarını artırmak, imajınızı tazelemek veya marka bilinirliğini artırmak gibi belirli hedeflere odaklanarak, beklentilerinize göre bir strateji oluşturmaya çalışın. Aksi takdirde kullanıcıların kafasında karmaşaya yol açar ve bir bilinmeze doğru ilerlersiniz. İçeriklerinizi düzenli olarak planlamanız hem size zaman kazandırır hem de daha etkili bir reklam stratejisi oluşturmanızı sağlar. Gündeme özel içerikler veya yeni ürün lansmanları, zamanında belirlenen içerikleri oluşturmanız, iyi bir sosyal medya kullanımı sağlar.

İçeriklerinizle dikkat çekin

Sosyal medyada dikkat çekici olmaya çalışın. Vurucu içerikler ve dikkate değer paylaşımlar her zaman bir adım öne geçmenizi sağlayarak fark edilmenizi kolaylaştırır. Bundan dolayı kaliteli görseller kullanarak, tatmin edici içeriklerle birlikte bir bütünlük oluşturacak şekilde paylaşımlar yapın.

Videolara da şans verin

Sosyal medya hesaplarınızda görsellerin yanında anlık paylaşımlar veya video içeriklerine de yer vermeniz, takip edilme oranını artırır.

Zamanında paylaşın

Hedef kitlenizin hangi gün ve saat aralıklarında sosyal medyayı ziyaret ettiğini ölçerek, paylaşımlarınızı o aralıklarda yapmanız etkileşiminizi artırır.

Gündemi takip edin

Gündeme ait güncel, komik veya düşündürücü olaylardan ilham alarak içeriklerinizi oluşturmanız, geri dönüşüm oranlarını olumlu etkiler. Bunun yanında sosyal medya trendlerine göre hareket etmek de hesabınızı daha güncel kılar.

Yorumları okuyun

Ürününüz hakkında yapılan olumlu veya olumsuz yorumları mutlaka takip etmeli ve gerekli durumlarda aksiyon alabilmelisiniz. Markanız hakkında da harika bir analiz fırsatı bulabilir ve aksayan yönleri düzeltme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Rakiplerinizden haberdar olun

Rakip markaların neler yaptığını bilin ve içeriklerinizi ona göre oluşturun. Onlardan farklı olma stratejisi belirlemek, her zaman işinize yarayacaktır.

Kalkınma ajanslarından yatırıma dev destek

Türkiye’de yatırımların artırılması ve yatırımcıların finansal yükünü hafifletmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten kalkınma ajanslarının ‘Destek Uygulamaları’ kapsamında, bugüne kadar 66 binin üzerinde yatırım başvurusu alındı. 20 bin projeye 7.4 milyar liralık destek sağlanırken, yaklaşık 13 milyar liralık yatırım hacmi oluşturuldu.