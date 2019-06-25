20 bin projeye yatırım desteği

Türkiye’de yatırımların artırılması ve yatırımcıların finansal yükünü hafifletmek için devreye alınan ‘Kalkınma Ajansları’ uygulamasıyla, bölgesel kalkınmaya büyük destek sağlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak, bakanlık koordinasyonunda çalışmalar yürüten kalkınma ajanslarının ‘Destek Uygulamaları’ programına adeta başvuru yağıyor.

Yoğun talep var

Projesini hayata geçirmek isteyen yatırımcılara büyük fırsatlar sunan ‘Destek Uygulamaları’ kapsamında, kalkınma ajanslarına bugüne kadar 66 binin üzerinde başvuru yapıldı. Yapılan başvurular kapsamında ise 20 bin projeye, 7.4 milyar liralık destek sağlandı. Sağlanan desteklerle birlikte yaklaşık 13 milyar liralık yatırım hacmi oluşturuldu.

Yatırımlara teşvik

Bu desteklerin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, şehirlerdeki yatırım imkanlarının tanıtılması konusunda, 'Yatırım Destek Ofisleri' yetkilendirildi. Bu ofisler aracılığıyla, ülke genelinde 947 doğrudan sermaye yatırımı yapıldı. Ayrıca bakanlık tarafından, özellikle imalat alanında en yaygın şekilde kullanılan yatırım teşvik sistemini daha verimli hale getirmek için de çalışmalar sürüyor. Geçen yıl 6 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenlenerek, yıllara göre 157 milyar lira tutarında sabit yatırıma destek kararı verildi.