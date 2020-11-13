Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'dan hayrete düşüren açıklama: İzlerken ağlıyor, zor anlatıyoruz
‘Zümrüdüanka' dizisinde oynayan Ceren Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz ile alışverişte görüntülendi. Güzel oyuncu, "Anneannem dizinin gerçek olduğunu sanıyor. Kızımı zindana atmışlar diye ağlıyor. Zor anlatıyoruz” dedi.
Çekimleri Kapadokya’da süren ‘Zümrüdüanka’ dizisinde oynayan Ceren Yılmaz, annesi Fatma Yılmaz ile alışverişte görüntülendi. İşleri nedeniyle kısa süreliğine İstanbul’a geldiğini söyleyen Yılmaz, annesiyle hasret giderdi. Anne Fatma Yılmaz kızını her ekranda gördüğünde ilk günkü gibi heyecanlandığını dile getirdi. Ceren Yılmaz da, "Annem beni hiç eleştirmiyor. Hep çok güzel olmuş diyor ama anneannem dizinin gerçek olduğunu sanıyor. Kızımı zindana atmışlar diye ağlıyor. Zor anlatıyoruz” dedi.
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