VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da askeri hareketlilik: Sınıra asker gönderdiler
Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliğinde kısıtlamalara uyduklarını belirtti
Azerbaycan: (Karabağ'daki) Ermenistan'a bağlı yasa dışı rejim yolların açılmasını engelliyor
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
"Köyden İndim Şehire" filminin bir bölümünün de çekildiği bina sosyal medyada ilgi görüyor
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi
13 Eylül 2023 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 15:22:00

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Ekipler bölgeye sevk edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, göçükten 4 kişinin etkilendiğini, bir kişinin ağır yaralandığını, kurtarma çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"1 KİŞİ AĞIR YARALI, KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Olayla ilgili TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.

Etiketler : maden göçük Ereğli göçük Zonguldak göçük
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX