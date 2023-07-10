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10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:35:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:35:00

Zonguldak'ta denize sürüklenen atıklar kirliliğe yol açtı

Kaynak: AA

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Zonguldak'ta sağanağın ardından denize sürüklenen atıklar liman bölgesinde kirlilik oluşturdu.

Kentte 2 gün süren kuvvetli yağışla debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin denize sürüklediği atıklar, Zonguldak Limanı'nda toplandı.

Çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile çeşitli atıklar dalgaların etkisiyle sahil şeridini kirletti.

Bu arada dereden akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi.

Etiketler : zonguldak atık sel
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