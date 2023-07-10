Zonguldak'ta denize sürüklenen atıklar kirliliğe yol açtı
Kaynak: AA
Zonguldak'ta sağanağın ardından denize sürüklenen atıklar liman bölgesinde kirlilik oluşturdu.
Kentte 2 gün süren kuvvetli yağışla debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin denize sürüklediği atıklar, Zonguldak Limanı'nda toplandı.
Çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile çeşitli atıklar dalgaların etkisiyle sahil şeridini kirletti.
Bu arada dereden akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi.
- Sahte belgeyle "askeri öğrenci olamaz" raporu veren hekimlerin yargılandığı davada karar
- Filistin, İsrail'in "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklindeki kararlarını reddetti
- THY'den dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
- Fahrettin Altun, CHP'li vekillere açtığı davalardan 25 bin TL tazminat kazandı
- İzmir'de, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan silahlı saldırıya uğradı
- Karabük-Zonguldak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı