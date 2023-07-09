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09 Temmuz 2023 Pazar 10:53:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 10:53:00

Zonguldak-İstanbul kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kaynak: AA

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Zonguldak-İstanbul kara yolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı.

Taşma sonucu ayrıca giriş katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.

Etiketler : zonguldak istanbul karayolu heyelan ulaşım
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