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09 Temmuz 2023 Pazar 22:47:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 22:47:00

Zonguldak-Bartın kara yolunda sel nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanıyor

Kaynak: AA

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Yaşanan kuvvetli yağışlar sonrası sel sularından etkilenen Zonguldak-Bartın kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın kara yolunun Çaycuma ilçesi geçişinde yaşanan sel nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli yağışın ardından yamaçlardan inen sel suları, ilçeyi Bartın'a bağlayan güzergahta, Karapınar kesimindeki yolu kapladı.

Güvenlik nedeniyle yolu çift yönlü ulaşıma kapatan ekipler, gerekli çalışmaları yaparak araç geçişinin kısmen başlamasını sağladı.

Suların taşıdığı toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi sonrasında iki yönde kontrollü sağlanan ulaşım nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiketler : Zonguldak-Bartın kara yolu kuvvetli yağışlar sel
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