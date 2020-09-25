EBA çöktü, buna niye sevinilir, bundan niye mutlu olunur?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk ekranında Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gece Görüşü' programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk; sınavlar, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili konulara değindi.

'2 GÜN YETMEZ'

Bakan Selçuk, okuma yazmayı yeni öğrenecek çocuklar için 2 gün yüz yüze eğitimin yetersiz olduğunu belirterek, "Çok net söylüyorum 2 gün yetmez. Keşke hemen okulları açabilsek. Bizim sorumluluğumuz ne, okulu açmak. Biz okulu açmak istiyoruz. Bizim asıl odaklandığımız yer burası. Okulları açtığımızda ne yapacağız? Buraya odaklandık. Ama dünyada ve Türkiye'de fiili durum var. Bize düşen sorumluluk nedir? Bunun da gereğini yap. Tam da onu yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Okuma yazma öğrenimi konusunda, çocukların okuduğunu anlaması üzerinde durduklarını aktaran Selçuk, okuma öğreniminin 2 aylık bir süreç olduğunu kaydetti.

'HERHANGİ BİR RİSK İSTEMİYORUZ'

Avrupa'da bazı ülkelerde okulların açıldığına işaret eden Selçuk, "Bu da bir tercih. Türkiye ile benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını hemen alalım istemiyoruz. Bunu Bakanlık olarak da istemiyoruz. Kontrollü, aşama aşama, sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk istemiyoruz" dedi.

Selçuk, AVM, park ve kafelerin açık olduğunu belirtilerek, "Okullar dışarıya göre çok kontrollü. Okul dışında öğretmen denetimi, gözetimi olmadığı, okulların içindeki kurallar silsilesi bulunmadığı için sokaktan, tatil yerlerinden okul daha güvenli bir yer. Sürekli disiplin içerisinde gözlenen bir yer. Bu yüzden de okulların açılıp açılmamasını bu bakış açısından da görmek lazım" diye konuştu.

'18 MİLYON ÖĞRENCİNİN YÜZDE 90'INA ULAŞIYORUZ'

EBA destek merkezi sayısını 20 bine ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun evinde bilgisayar olmayabilir. 1,5 milyon civarında öğrencimizin bilgisayar ve internet paketi konusunda problemi var. 18 milyon öğrencimiz var. Aslında yüzde 90'ına, 16 milyona ulaşıyoruz zaten. Bunu EBA'dan, kayıttan biliyorum. Geri kalan kısmı için de çalışıyoruz. EBA destek merkezleri o çocuklarım için bir fırsattır. Bizim için esas olan televizyon. Martta, salgının başında bizim 40 bin kişilik online kapasitemiz vardı. Bugün için 1 milyon 22 bin ve daha da artacak. 40 binden 1 milyona ne yaptık, çalıştık, çalışıyoruz. Daha fazlasını yapacağız, hiç merak etmesinler. Dünya Bankası'ndan 160 milyon dolarlık bir proje aldık. 1,5- 2 sene içerisinde Türkiye'nin eğitimde büyük bir dijital platformu tamamlanmış olacak. Bugünkü problemlerimizi çok büyük ölçüde aşmış olacağız. Kişiselleştirme yani kişiye özel eğitim gelecek. Sadece okul içindeki eğitimden değil, okul dışı eğitimin yeni bir paradigması gelecek."

'BULAŞ RİSKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LİSE'

Bilim Kurulu raporlarının bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak gördüğünü belirten Selçuk, "Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız riskli. Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar böylece riski azaltıyoruz. Özel eğitimli çocuklarımızı en erken düşünüyoruz, çünkü onların sınıfları çok tenha. Araç gereçleri var özel, onlar evde yok. Kafamızda birden fazla takvim var" ifadelerini kullandı.

'7- 8 SAAT TEBLETLE OTURULMAZ'

Bakan Selçuk, uzun saatler boyunca tabletten ders takip edilmesini doğru bulmadığını aktararak, "Önemli olan verimli çalışmak. Daha önce tableti elinden alırken oyunlarla ilgili bir durum söz konuydu. Şimdi dersle ilgili olduğu için 'Aman çocuğum tableti al'a dönüştü. Kullanım şekli değişti. Bunun bir dengesini bulmak lazım. Önemli olan çocuğun akademik hedefi değil çocuğun kişisel olarak hayata hazır olması. Hayat kaçıyor, hayat kaçtığı için sosyal becerileri hayatı anlama becerileri. İşe girdiğinde üniversite soruları sormuyorlar ki. Bu becerilerin gelişmesi için hayat becerileri lazım" şeklinde konuştu.

EBA TV'YE YAPILAN SİBER SALDIRI

EBA TV'ye yapılan siber saldırının sebebini tespit ettiklerini kaydeden Selçuk, salı günü yüzbinlerce kişinin aynı anda sisteme girmesi ve saldırılar neticesinde çökmenin meydana geldiğini söyledi.

'Her şeyin olumsuz olarak algılanmasının ruh sağlığı açısından doğru olmadığını düşünüyorum' diyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben olumsuz bir durumda bile 'Acaba avantajı dezavantajı var mı' diye bakarım. Talebin yüksek olması benim bundan mutlu olmam benim hayat görüşümle ilgili. EBA çöktü, buna niye sevinilir, bundan niye mutlu olunur? İnanılmaz şey var. Bunu biz çözeriz. İleride bir problem olur mu, olabilir tabi. Biz bunu çözmeye çalışıyoruz. İnternet mimarisi açısından dünyadaki birçok uzmandan farklı öneriler oluyor. Onları da yaptıkça iş daha kolaylaşacak. Teknik altyapıyı geliştiriyoruz, iyileştiriyoruz."

'DÜNYANIN ÇOK FARKLI YERLERİNDEN'

Bakan Selçuk, EBA'ya saldırının nereden geldiği sorusu üzerine ise "Dünyanın çok farklı yerlerinden, çok teknik bir ayrıntı içerisinde açıklanması gereken bir konu. Önemli olan bizim kendimizi korumaya çalışmamız ve ilgili kuruluşlarla da görüşmeler, toplantılar yaptık. Tedbirlerimizi daha da artırmak anlamında. Çocuklarımızın bilgilerinin güvenli bir şekilde tutulması ve bizim sistemimizin kesintiye uğramaması için. Elbette birçok bölgede bazen internet yavaşlayabilir veya başka sorunlar olabilir. Bekleme zamanı diyelim 3 saniye olmaz da 10- 15 saniye olur bazen. Bu birinci sınıfların başladığı, yeni uygulamanın ilk başladığı salı günü birden bire yüz binlerce kişi aynı anda girdi. Yoksa tedrici olarak belirli saat aralıklarında belirli sınıfların girmesini tabii kendi programımıza göre bekliyoruz. Ama bu programın dışında da bir yüklenme oldu. Tabii bir taraftan saldırılar, DDoS ataklar vesaire. Hepsi bir araya geldi ve böyle bir şey oldu. Kısa sürede öğleden sonra bunu çözmüştük."

SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

Sınavların, eskiden olduğu gibi yine yüz yüze yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Okul yönetimleri sınavları kendileri organize edecek. Biz burada en alt limiti kullanacağız. Mümkün olduğu kadar az sınav yapma düşüncemiz var. Merkezi bir sınav yapmayacağız. Bu kısa süre içerisinde belli olur. Müfredattan sorumlu oldukları için bu sınavlarda boş verirlerse sorun yaşarlar. EBA TV'yi öğrenciler kaçırmasın" diye konuştu.