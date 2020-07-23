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23 Temmuz 2020 Perşembe 19:10:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 19:10:00

Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi

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Çorum'da altın taşıyan zırhlı ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçtuğu kazada, çevreye saçılan bir miktar külçe altın bulunamadı. Jandarma, kayıp altınlarla ilgili kaza sonrası bölgede bulunan 40 kişinin ifadesine başvurdu.

11 Temmuz'da Ankara-Çorum karayolunda altın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, araçtan çevreye külçe altınlar saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan zırhlı araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Araçtan saçılan altınlardan bir kısmı çevreden toplanırken bir kısmının ise kayıp olduğu belirlendi.

Kaza yeri şeritle çevrilerek, kimse yaklaştırılmadı. Bir kuyumcuya ait olduğu belirtilen ve miktarı açıklanmayan kayıp külçe altınlar, dedektörle arandı ancak bulunamadı. Bunun üzerine jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken kayıp altınların sırrı ise hala çözülemedi.

40 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Yaralı iki görevli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Görevlilerin ifadeleri alınırken, kaza yerinde bulunan sağlık çalışanları ve vatandaşlar da tek tek ifade verdi.

Mobese görüntüleriyle kaza saatinde yoldan geçen araçların plakaları ve sürücüleri tespit edilip ifadelerine başvuruldu. Yaklaşık 40 kişinin soruşturma kapsamında ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

"TOPRAĞI ALIP GÖTÜRDÜLER"

Kaza yapan aracın yuvarlandığı tarlanın kendilerine ait olduğunu söyleyen Recep Erişgin, "Burada bir kaza olmuş, jandarma burayı kapatmış. Kimseyi içeri sokmadılar. Öğrendim, altın taşıyan araç devrilmiş ve altınlar kayıpmış. Bulundu mu bulunmadı mı bilemiyoruz. Bir hafta sonra jandarma burayı kullanabileceğimizi söyledi. Burada bir kepçe vardı. Topraktan sıyırmış götürmüşler. İnşallah bulunmuştur" dedi.

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