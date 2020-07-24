Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/0pbLMnBwQm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2020
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