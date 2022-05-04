24 terörist etkisiz hale getirildi, bir askerimiz şehit

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04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:05:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:05:00

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. " ifadelerine yer verildi.

Etiketler : terörist zeytin dalı harekatı milli savunma bakanlığı şehit
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