05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:30:00
Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li terörist yakalandı
Kaynak: AA
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Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/PYD'li teröristin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/PYD'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.
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