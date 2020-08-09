Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/d1FUdfXHLV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020
- Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi
- Türkiye içi tarihi gün... Başkan Erdoğan açılış töreninde açıklama yapıyor
- Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
- Bakan Akar ve komutanlar sınır noktasında!
- Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nde incelemelerde bulundu
- Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu