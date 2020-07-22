Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/uwya2koOGA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020

Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.