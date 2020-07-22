Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/uwya2koOGA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
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