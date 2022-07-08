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08 Temmuz 2022 Cuma 10:40:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 10:40:00

Zeynep Türkoğlu ile Bayram Sofrası, Bayram Boyunca 24 TV'de!

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Bayram boyunca 24 TV ekranlarında, “Bayram Sofrası” başında toplanıyor, sohbetin, sazın ve sözün tadına birlik ve beraberlikle varıyoruz. Zeynep Türkoğlu, bütün dostları 24 TV ekranlarında “Bayram Sofrası” na davet ediyor.

"Bayram Sofrası" nın konukları; birinci gününde Onur Şan ve Nilgün Tatlı, ikinci gününde Orhan Hakalmaz ve Volkan Akay ,üçüncü gününde Bedia Akartürk, dördüncü gününde ise Ahmet Selçuk İlkan oluyor.

Zeynep Türkoğlu'nun sunumuyla "Bayram Sofrası" bayramın birinci ve ikinci gününde 19.15, üçüncü ve dördüncü gününde ise saat 10.15'te 24 ekranlarında sizlerle buluşuyor.

Etiketler : yirmidört tv zeynep türkoğlu bayram sofrası
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