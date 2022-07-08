Zeynep Türkoğlu ile Bayram Sofrası, Bayram Boyunca 24 TV'de!

"Bayram Sofrası" nın konukları; birinci gününde Onur Şan ve Nilgün Tatlı, ikinci gününde Orhan Hakalmaz ve Volkan Akay ,üçüncü gününde Bedia Akartürk, dördüncü gününde ise Ahmet Selçuk İlkan oluyor.



Zeynep Türkoğlu'nun sunumuyla "Bayram Sofrası" bayramın birinci ve ikinci gününde 19.15, üçüncü ve dördüncü gününde ise saat 10.15'te 24 ekranlarında sizlerle buluşuyor.