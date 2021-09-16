Zerrin Özer, Yerel Zincirlerle birlikte itiraz etti

Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) 2021, Türk Popunun güçlü sesi Zerrin Özer'in konseri ile kapılarını araladı. Organizasyon için özel bir hazırlık yapan usta sanatçı, ilk şarkısı ile Türkiye'nin dört bir yanından katılan yerel zincir market işletmecilerini şaşırttı. Zerrin Özer, Müslüm Gürses'nin sevilen şarkısı "İtirazım Var"ı müzik kariyerinde ilk kez Türkiye'nin dört bir yanından organizasyona katılan yerel zincirler için seslendirdi. Şarkıya iki gün çalıştığını vurgulayan usta sanatçı, performansında ayrıca "Son Mektup" ve "Kıyamam" gibi çok sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Özer'in performansına, Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmecilerin perakende sektöründeki sorunlara dikkat çekmek için "İtizarım Var" pankartlarıyla çektirdiği fotoğraflarından hazırlanan etkileyici bir film de eşlik etti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 12'nci kez "Gelecek" temasıyla kapılarını aralayan YZB, Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıllık aranın ardından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

AHBAP İLE TPF EL ELE HAYATLARA DOKUNACAK

Açılış, yaptığı hayırseverlik çalışmalarıyla sık sık adından söz ettiren Türk Rock müziğinin güçlü ismi Haluk Levent'in sürpriz performansıyla devam etti. Etkinlik akşamında açık havada görkemli bir konserle sahne alması beklenen Haluk Levent, Cem Karaca'nın Türkiye müzik tarihine damga vurmuş "Islak Islak" şarkısıyla sahneye çıktı. Yaptığı konuşmayla kurucusu olduğu AHBAP Platformu ile TPF'nin ortak sosyal sorumluluk projelerine imza atacağı müjdesini verdi.