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22 Haziran 2022 Çarşamba 21:20:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 21:20:00

Zelenskiy'den 'destek' talebi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Zelenskiy, çevrim içi video konferans bağlantısıyla, Kanada genelindeki 11 farklı üniversitenin öğrencilerine hitap etti.

Ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafelerin, internet üzerinden azaltılabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Bizim için internet bir tür silah çünkü neler olduğunu bu sayede gösterebiliyoruz. Bilgi, bazen bazı silah türlerinden daha büyük bir darbe vurabilir" dedi.

Zelenskiy, bilginin özellikle internet ve sosyal medya sayesinde Ukrayna için güçlü bir silah olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Ülkesinin Rusya'nın işgalinden yaklaşık dört ay sonra da demokrasiye bağlılığını sürdürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Özgür ve demokratik bir gelecek için her şeye rağmen galip geleceğiz." diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy, insanları mücadeleye ve uluslararası toplumu ise yardımları devam ettirmeye çağırarak, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var. 7/24 kalıcı yaptırım baskısına ihtiyacımız var. Bunu ne kadar tekrar edersem edeyim, savaş devam ederken asla çok fazla söylemiş olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Zelenskiy Rusya Volodimir Ukrayna Kanada Vladimir Putin
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