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Zelenskiy NATO'nun Vilnius Zirvesi'ne katılacak
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21 Nisan 2023 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 17:15:00

Zelenskiy NATO'nun Vilnius Zirvesi'ne katılacak

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Stoltenberg, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD'nin ev sahipliğinde yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından sonra dün ilk kez Ukrayna'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Stoltenberg, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya sonuna kadar destek verecekleri mesajını ilettiğini aktardı.

Stoltenberg, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile ayrıca temmuzda Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştük. Kendisini zirve toplantısına davet ettim. Davetimi kabul ettiği ve zirveye katılacağı için mutluluk duyuyorum." dedi.

NATO ülkelerinin 2008'deki Bükreş Zirvesi'nde Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olmasına karar verdiğini hatırlatan Stoltenberg, Zelenskiy ile Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini ve güvenlik garantilerini de görüştüğünü söyledi.

Stoltenberg, "Günün birinde bu savaş bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini, Rusya'nın yeniden Ukrayna'ya savaş açmamasını, Avrupa güvenliğini parçalamamasını sağlamalıyız. Bu nedenle bir güvenlik çerçevesini tartışmalıyız." diye konuştu.

Dünkü Kiev ziyaretinde "Ukrayna'nın haklı yeri NATO'dur." mesajını verdiğini hatırlatan Stoltenberg, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, bunun için de NATO'nun desteğini devam ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : nato zelenskiy ukrayna
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