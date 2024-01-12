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12 Ocak 2024 Cuma 16:29:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 16:29:00

Zehir tacirlerine gümrük kapısında operasyon

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında yaptıkları devriye faaliyeti sırasında kullanılmayan peronlar bölgesindeki duvar dibine atılan 2 sigara kartonu ve 4 litrelik kutu içerisinde 1 kilo 980 gram uyuşturucu buldu.

Gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu 4 kişinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada ise 1214 uyuşturucu hap, başka bir aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu uyuşturucuya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Etiketler : Gürbulak Gümrük uyuşturucu operasyonu Doğubayazıt ilçesi
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