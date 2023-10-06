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06 Ekim 2023 Cuma 16:58:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 16:58:00

Zehir tacirlerine geçit yok! İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 65 gözaltı

Kaynak: İHA

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İzmir'in 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ve tütün mamulleri ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 15 Eylül ve 6 Ekim 2023 tarihleri arasında; Aliağa, Kemalpaşa, Selçuk, Torbalı, Menderes ve Güzelbahçe ilçelerinde operasyonlar yapıldı.

3 TUTUKLAMA

Baskınlarda toplam 65 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda; çeşitli uyuşturucu maddeler, iki adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 4 adet şüpheliler tarafından yerleştirilen fotokapan cihazı, 740 bin adet/dal bandrolsüz boş makaron, 2 bin 100 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Etiketler : İZMİR UYUŞTURUCU OPERASYON GÖZALTI
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