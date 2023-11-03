Zehir tacirlerine geçit yok: Bingöl'ün Genç ilçesinde 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda ilçeye bağlı Yolaçtı ve Yeniyazı köylerindeki arazide yaptıkları aramada toprağa gömülü 22 kilo 500 gram kubar esrar ile çalılıklar arasına gizlenmiş 20 kilogram toz esrar ele geçirdi.

