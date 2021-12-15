15 Aralık 2021 Çarşamba 09:18:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 09:18:00
''Zehir'' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
- ''Zehir'' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
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