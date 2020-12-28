Zaten savaşa hazırlanıyormuş!

Azerbaycan karşısında ağır yenilgi alarak Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran Ermenistan'da Başbakan Paşinyan krizi bitmiyor. Ermenistan’ın eski lideri Serj Sarkisyan’ın damadı Mikayel Manasyan’ın paylaştığı 1 Eylül 2020 tarihli gizli belge, Erivan’ın 27 Eylül’de başlayan savaştan bir ay önce savaş hazırlığı yaptığını gösteriyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran Azerbaycan’a karşı yenilgisinin üstündeki şoku bir türlü atamazken, ülkede siyasi çalkantıda zirve noktasına ulaşmış durumda.

Ermenistan’da muhalefet, Erivan yönetiminin bir ay önce savaşa hazırlandığını gösteren bir gizli belgeyi sızdırdı. Sızdırılan belge, Ermenistan’ın savaşı isteyen ve başlatan taraf olduğunu bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

1 EYLÜL 2020 TARİHLİ

Ermenistan’da, Dağlık Karabağ savaşının başlamasına 26 gün kala hazırlanan resmi bir belge sızdırıldı. Ermenistan’ın eski lideri Serj Sarkisyan’ın damadı Mikayel Minasyan tarafından sızdırılan belge, 1 Eylül 2020 tarihli ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) tatbikatı sırasında gönderilmiş. Belge, Erivan ve Ermenistan’ın bile tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimlerinin bir savaşın başlayacağını bildiğini gösteriyor.

Belgenin, ülkenin mevcut başbakanı Nikol Paşinyan’ın kendi sosyal medya hesabından Azerbaycan’a teslim edilmesi gereken toprakları gösteren 2010 yılına ait bir resmi belgeyi yayınlamasından hemen sonra sızdırılması dikkat çekti.

Ermenistan’ın 27 Eylül’de Azerbaycan’a saldırmasıyla savaşı başlatan taraf olmuştu. 44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım tarihinde taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalanmış ve Dağlık Karabağ’da 30 yıldır süren Ermeni işgali son bulmuştu.