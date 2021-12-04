Zarova Köprüsü bugün açılıyor

Yaklaşık 57 kilometrelik Siirt-Eruh kara yolunun 37. kilometresindeki Zarova Çayı üzerinde yapımına 1998 yılında başlanan ancak terör saldırıları nedeniyle çalışmaların zaman zaman sekteye uğradığı, 355 metre uzunluğundaki, 15 metre genişliğindeki köprünün inşası tamamlandı.

Her biri 70 metre uzunluğa sahip 5 açıklıklı köprünün yapımında, depreme karşı en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla 60 sismik izolatör mesnet takozu yerleştirildi.

2 YAYA YOLU DA BULUNUYOR



Proje sayesinde vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunacak köprü, elevasyonları kutu kesitli betonarme, yüksek gövdeli kutu kesitli çelik kiriş ve betonarme tabliyeli olarak inşa edildi.

Köprüde her biri 1,5 metre genişliğinde 2 yaya yolu da yer alıyor.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak Zarova Köprüsü, Siirt-Eruh yolunun fiziksel standartlarını yükselterek, trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artıracak.