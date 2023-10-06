Zambaklara özel koruma

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve çiçek açma mevsiminde olan kum zambakları, çocuklar tarafından koruma altına alındı. Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde çocuklar, koparmanın cezasının 244 bin 315 TL olan zambaklar için uyarı levhası astı, yerlere şerit çekildi.

