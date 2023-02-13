Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından 8. günde de sevindiren kurtarma haberleri geldi.

İlk depremin ardından geçen 166'ncı ve 182'nci saatler arasında en az 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Adıyaman'da Üzümlü Kent Sitesi'nin enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder'i sağ çıkardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı enkazlarında çalışma yürüten AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, sarsıntının 170. saatinde 40 yaşındaki Sibel Kaya'yı yıkıntıların içinden çıkardı.

Hatay'da, Odabaşı Mahallesi Oduncu Apartmanı enkazında çalışma yürüten İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma ile aralarında madencilerin de bulunduğu ekip, depremin 175. saatinde Naide Umay'ı yıkıntıların arasından sağ çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı enkazında çalışma yürüten AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekipleri, sarsıntının 176. saatinde Serap Dönmez'i yıkıntıların arasından kurtardı.

Adıyaman'da Bulvar Caddesi'ndeki 8 katlı Kılıç Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Somalı 20 madenci, "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanarak sarsıntının 177. saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı enkazdan sağ çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan'ı sağ çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Altı yaşındaki Hivay, depremden 178 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremden 178 saat sonra 6 yaşındaki Hivay Üşer'i sağ çıkardı. Küçük Hivay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hivay'ın sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi'nde üç katlı binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, sarsıntının 178. saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz'ü çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı enkazında çalışma yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremden 180 saat sonra 39 yaşındaki Hatice Akan'ı yıkıntıların içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan, enkazdan çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi Akevler Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, sarsıntıdan182 saat sonra 12 yaşındaki Kaan'ı yıkıntıların içinden kurtardı. Enkazdan kurtarılan çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.