Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan

Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Gazeteci Zafer Şahin oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün gündem ve hayata dair sorularını cevaplayan Şahin, 'Ortada Recep Tayyip Erdoğan realitesi var. Bu dönemde yönetme becerisini ortaya koyan bir lider çok önemli. Bugün dünyanın neresinde bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan'dır." dedi.

İşte Şahin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar...

İnsanın sırtını dayayabileceği, güvenebileceği bir devletini olması çok önemli

"Oradaki vatandaşlarımız için ne yaptılar?" diye soruyorlar. Sonrada ortaya çıkıyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 15 gün önce bütün vatandaşlarını gecenin üçünde aramış eğer çok acil bir işiniz yoksa Ukrayna'yı terk edin diye uyarmış vatandaşımızı. Sosyal medyadan da takip ettiğiniz üzere illa ki sizlerde görmüşsünüzdür. Bir vatandaşımız kısa bir süre önce Ukrayna'ya giderken bir süredir moda olan akımı yapmış. Havaalanından pasaportunu koyuyorlar; Türkiye bir amele kaybetti, kurye kaybetti ama Ukrayna bir diş hekimi kazandı, Belçika bir mühendis kazandı sözleri ile paylaşımlar yapıyorlar. Pandeminin başından beri onlar bunları paylaşmaktan yorumladı bizlerde haberini yapmaktan yorulmadık. Pandeminin başından beri biz diğer ülkelerden vatandaşlarımızı evlerine getirdik.

İnsanın sırtını dayayabileceği, güvenebileceği bir devletini olması çok önemli. Devleti yıpratmamak lazım. Bizim dört elle gözümüzün bebeği gibi devletimize sarılmamız lazım.

Ortada Recep Tayyip Erdoğan realitesi var. Bu dönemde yönetme becerisini ortaya koyan bir lider çok önemli. Bugün dünyanın neresinde bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan'dır.

Küresel krizin etkisiyle yaşanan gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar söz konusu olmasaydı değil altı parti on beş parti bir araya gelse muhalefetin iktidarı zorlama şansı yoktu. Çünkü ortada Recep Tayyip Erdoğan realitesi var. Bu dönemde yönetme becerisini ortaya koyan bir lider çok önemli. Bugün dünyanın neresinde bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan'dır. Şuan Rusya ve Ukrayna savaşıyor ve her iki ülke ile diyalog kanalları açık olan tek ülke Türkiye, tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Bu bile bizlere bir şey anlatıyor. Dünyanın sorunlu coğrafyalarına baktığında kim burada söz sahibi? Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün bir karşılığı var. Kongo' da bir binada asansörden iniyorduk, Kongolu biri Türkiye'den geldiğimizi öğrenince Erdoğan Avrupa'yı parmağında oynatıyor dedi.

S-400 meselesi Türkiye'de çok yanlış anlatılıyor. Böyle bir savunma sistemin var, ve ülkenin muhalefeti, senin bu savunma sistemini nereye konumlandırdığını kamuoyuna ve dünyaya açıklamanı istiyor.

S-400 meselesi Türkiye'de çok yanlış anlatılıyor. Böyle bir savunma sistemin var, ve ülkenin muhalefeti, senin bu savunma sistemini nereye konumlandırdığını kamuoyuna ve dünyaya açıklamanı istiyor. Olur açıklayalım, açıklayalım da adamlar bize oradan yürüsünler.

Birde Ukrayna meselesi var. Bugün muhalefeti bile üzerine kamuflajını giyip sahada savaşmaya çıktı vatanı için.

Bu dönem kritik bir dönem. Dünyanın önümüzdeki yüzyılı planlanıyor. Biz bu dönemde bunlarla (muhalefet) mı uğraşacağız. Bu, samimiyetsiz siyasetle mi uğraşacağız.

Bütün büyük şehir seçimlerinde yaptıkları gibi sanki birlikte değilmiş gibi davranarak seçmeni kandırmaya çalışıp yaptıklarını görüyoruz. Sözde birbirlerinden rahatsızlar. Bütün büyük şehirlerin şirketlerinde işe alımlarda gayet güzel bir şekilde beraberler. Ama kamera önünde çok rahatsızlar. Bu dönem kritik bir dönem. Dünyanın önümüzdeki yüzyılı planlanıyor. Biz bu dönemde bunlarla (muhalefet) mı uğraşacağız. Bu, samimiyetsiz siyasetle mi uğraşacağız?

Tarihe tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Dünya değişiyor, yeni bir dünya kuruluyor. Ve ne mutlu ki biz buna bir gazeteci olarak tanıklık ediyoruz.

Bu dönem kendi hayatımda bugüne kadar yaşadığım hiçbir ana benzetemediğim bir dönem. Tarihe tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Dünya değişiyor, yeni bir dünya kuruluyor. Ve ne mutlu ki biz buna bir gazeteci olarak tanıklık ediyoruz. Tarihi değiştiren insanlara sorular sorabiliyoruz. Belki yazdıklarımızla, konuştuklarımızla bu değişime katkılar sunuyoruz. 100 yıl sonra bugünler yazılırken 2011-2022 arasının çok daha farklı yorumlanacağını düşünüyorum. Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılı kurtaracak bir altyapıyı oluşturduğunu tarihin yazacağını düşünüyorum.