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14 Şubat 2021 Pazar 18:43:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 18:46:00

Yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : yüz yüze eğitim kar yağışı okullar yarın açık mı eğitim online eğitim
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