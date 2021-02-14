Yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi

Yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi.

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