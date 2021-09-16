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16 Eylül 2021 Perşembe 09:35:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 10:00:00

Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor

Kaynak: Sabah

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Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler devreye sokulacak. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak yeni tedbir planlarına göre sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulların açık tutulması için Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar yoğun bir çalışma yürütüyor. Okullarda salgının yerelden yönetilmesi, sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu da okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada.

Sabah'ta yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yüz yüze eğitim tedbir planlarıyla ilgili detaylar şöyle:

YENİ SÜRECE HAZIRLIK

Yaz aylarının sona ermesi ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte özellikle kuzey yarımküredeki ülkelerde salgındaki günlük vaka sayıları yükselmeye başladı. Son günlerde Türkiye'de de rakamlar yukarı doğru çıkıyor. Önemli bir gösterge olan üreteme katsayısı 1'in üstüne çıktı.

ÖLÜMLER NEDEN YÜKSEK

Günlük vakalara göre ölüm rakamları ise üçüncü dalganın yaşandığı (İngiliz mutantı egemendi) göre daha yüksek görünüyor. Geçen bahar aylarında ölümlerin oranı on bin vakada 74 ölüm iken yüzde 11 artarak on binde 82'ye yükseldi. Bunda delta varyantının etsini bulunuyor ancak uzmanlar en önemli faktörlerden birinin teşhisin son dönemde hastaneye başvurular sırasında ortaya çıkması. Bu da tedavinin başlanmasını geciktirmiş oluyor.

YENİ TEDBİRLER DEVREYE SOKULACAK

Havaların soğuması ile birlikte insanların kapalı alanları daha fazla kullanmasının teması arttırması ve bunun da günlük vaka sayılarına yansımasının okulları olumsuz etkilememesi için gerekli hazırlıklar yapılıyor, formüller üzerinde duruluyor. Önümüzdeki haftalarda durum yakından takip edilecek. Ekim ayında genel bir değerlendirme yapılarak gerekirse yeni önlemler hemen devreye sokulacak.

GENEL TABLO

Türkiye genelinde 58 bin okul ve 18 milyon civarında ilk ve ortaöğretimde öğrenci bulunuyor. Türkiye geneli sınıf ortalamaları ise 22 öğrenci civarında. Ancak 30-40 öğrencilik sınıflar olan yerlerde var. İllerin hatta aynı ilçedeki okulların durumlarının farklı olması nedeniyle yerelde, il, ilçe, okul bazlı önlem modelleri çalışılıyor.

"En kalabalık okulların bulunduğu iller İstanbul ve Şanlıurfa."

YERELE YETKİ DEVRİ

Türkiye, pandemi ile mücadelede valiliklere bazı yetkileri devretti. İllerin özelliklerine göre alınan önlemler başarılı oldu. Aynı şeyin şimdi okullar için yapılması üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda üzerinde durulan modele göre yetkilerin bir bölümü il milli eğitim müdürlüklerine bırakılacak. İller tüm okulların fiziksel özelliklerini çıkartacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilim kurulu benzeri bir uzmanlar heyeti olacak. Bu heyet Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde merkezden alınması gereken önlemleri tartışacak.

İŞTE YENİ TEDBİRLER VE MASADAKİ O MODELLER

1- İller okullarının durumuna göre ikili eğitim,

2- Yüz yüze eğitim modelinde sınıfların seyreltilmesi,

3- Hafta sonu da eğitimin devamı, öğretmen takviyesi gibi önlemleri devreye sokacak.

Her ilin, ilçenin hatta okulun durumuna göre verilecek bu kararlarla pandemi yönetimi daha rahat olacak.

Etiketler : yüz yüze eğitim korona yeni tadbirler Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
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